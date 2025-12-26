CONCERT TINTIN AUX PORTES DE L’ARIEGE LA RIPOSTE Calmont

CONCERT TINTIN AUX PORTES DE L'ARIEGE

CONCERT TINTIN AUX PORTES DE L’ARIEGE LA RIPOSTE Calmont vendredi 16 janvier 2026.

CONCERT TINTIN AUX PORTES DE L’ARIEGE

LA RIPOSTE 8 Rue André Méric Calmont Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 19:30:00
fin : 2026-01-16 21:00:00

Date(s) :
2026-01-16

Le Café culturel de la Riposte vous propose un concert insolite le vendredi 16 janvier à 19h30.
Que des tubes, des chansons à succès, des hits, des bangers, selon l’époque… à la sauce Tintin !

Prix libre et conscient   .

LA RIPOSTE 8 Rue André Méric Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie   laripostecommunication@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Café culturel de la Riposte presents an unusual concert on Friday January 16 at 7.30pm.

L’événement CONCERT TINTIN AUX PORTES DE L’ARIEGE Calmont a été mis à jour le 2025-12-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE