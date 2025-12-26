CONCERT TINTIN AUX PORTES DE L’ARIEGE LA RIPOSTE Calmont
CONCERT TINTIN AUX PORTES DE L’ARIEGE LA RIPOSTE Calmont vendredi 16 janvier 2026.
CONCERT TINTIN AUX PORTES DE L’ARIEGE
LA RIPOSTE 8 Rue André Méric Calmont Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 19:30:00
fin : 2026-01-16 21:00:00
Date(s) :
2026-01-16
Le Café culturel de la Riposte vous propose un concert insolite le vendredi 16 janvier à 19h30.
Que des tubes, des chansons à succès, des hits, des bangers, selon l’époque… à la sauce Tintin !
Prix libre et conscient .
LA RIPOSTE 8 Rue André Méric Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie laripostecommunication@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Café culturel de la Riposte presents an unusual concert on Friday January 16 at 7.30pm.
L’événement CONCERT TINTIN AUX PORTES DE L’ARIEGE Calmont a été mis à jour le 2025-12-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE