CONCERT TINTIN AUX PORTES DE L’ARIEGE LA RIPOSTE Calmont

CONCERT TINTIN AUX PORTES DE L’ARIEGE

LA RIPOSTE 8 Rue André Méric Calmont Haute-Garonne

Début : 2026-01-16 19:30:00

fin : 2026-01-16 21:00:00

2026-01-16

Le Café culturel de la Riposte vous propose un concert insolite le vendredi 16 janvier à 19h30.

Que des tubes, des chansons à succès, des hits, des bangers, selon l’époque… à la sauce Tintin !

Prix libre et conscient .

LA RIPOSTE 8 Rue André Méric Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie laripostecommunication@gmail.com

English :

The Café culturel de la Riposte presents an unusual concert on Friday January 16 at 7.30pm.

