Concert Tintinnabuli | Les Boréales Conservatoire & Orchestre de Caen Caen

Concert Tintinnabuli | Les Boréales

Conservatoire & Orchestre de Caen 1 Rue du Carel Caen Calvados

Début : 2025-11-18 20:00:00

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

À l’occasion des 90 ans d’Arvo Pärt, ce concert célèbre son univers spirituel et épuré, marqué par l’influence des musiques anciennes. En écho, Beethoven et Haydn apportent une touche de lyrisme et d’humour, entre virtuosité et mise en scène malicieuse. Une soirée singulière, à vivre aussi à travers l’exposition “Arvo Pärt, connu et inconnu” visible dans le hall.

Programmation proposée dans le cadre du festival Les Boréales. .

Conservatoire & Orchestre de Caen 1 Rue du Carel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 46 86

English : Concert Tintinnabuli | Les Boréales

On the occasion of Arvo Pärt?s 90th birthday, this concert celebrates his spiritual, uncluttered universe, marked by the influence of early music. Echoing this, Beethoven and Haydn add a touch of lyricism and humor, between virtuosity and mischievous staging.

German : Concert Tintinnabuli | Les Boréales

Anlässlich des 90. Geburtstags von Arvo Pärt feiert dieses Konzert seine spirituelle und schlichte Welt, die vom Einfluss der alten Musik geprägt ist. Beethoven und Haydn verleihen dem Stück einen lyrischen und humorvollen Touch, zwischen Virtuosität und schelmischer Inszenierung.

Italiano :

In occasione del 90° compleanno di Arvo Pärt, questo concerto celebra il suo universo spirituale e raffinato, segnato dall’influenza della musica antica. A questo fanno eco Beethoven e Haydn, che aggiungono un tocco di lirismo e umorismo, tra virtuosismi e messe in scena maliziose.

Espanol :

Con motivo del 90 cumpleaños de Arvo Pärt, este concierto celebra su universo espiritual y refinado, marcado por la influencia de la música antigua. Haciéndose eco de ello, Beethoven y Haydn añaden un toque de lirismo y humor, entre virtuosismo y traviesa puesta en escena.

