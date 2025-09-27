Concert Tita Nzebi Le Quatro auditorium Baud

Concert Tita Nzebi Le Quatro auditorium Baud samedi 27 septembre 2025.

Concert Tita Nzebi

Le Quatro auditorium 3 Avenue Jean Moulin Baud Morbihan

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27

Concert à une voix de la chanteuse Tita Nzebi, qui est aussi compositrice, interprète et autrice gabonaise. Sa musique fusionne les rythmes traditionnels africains et les sonorités contemporaines. Elle chante en langue Nzebi, une langue d’Afrique centrale.

20h30. Réservation en ligne billetweb ou sur place chèque ou espèces. 12€ par adulte et gratuit pour les moins de 14 ans. .

Le Quatro auditorium 3 Avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 6 80 89 91 79

