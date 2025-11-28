Concert Tit’Nassels + Alkabaya Salle de l’Etoile La Grand-Croix
Concert Tit’Nassels + Alkabaya Salle de l’Etoile La Grand-Croix vendredi 28 novembre 2025.
Concert Tit’Nassels + Alkabaya
Salle de l’Etoile 377 rue de la Péronnière La Grand-Croix Loire
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Soirée chanson française 2 groupes phares de la Loire (42) !
Salle de l’Etoile 377 rue de la Péronnière La Grand-Croix 42320 Loire Auvergne-Rhône-Alpes saisonculturelledelagrandcroix@agence-cloee.fr
English :
Soirée chanson française: 2 top bands from the Loire (42) region!
German :
Französischer Chanson-Abend: 2 Top-Bands aus dem Departement Loire (42)!
Italiano :
Una serata di chanson francese: 2 gruppi leader della regione della Loira (42)!
Espanol :
Una velada de chanson francesa: ¡2 grupos punteros de la región del Loira (42)!
