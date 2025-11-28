Concert Tit’Nassels + Alkabaya Salle de l’Etoile La Grand-Croix

Concert Tit’Nassels + Alkabaya

Salle de l’Etoile 377 rue de la Péronnière La Grand-Croix Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Soirée chanson française 2 groupes phares de la Loire (42) !

.

Salle de l’Etoile 377 rue de la Péronnière La Grand-Croix 42320 Loire Auvergne-Rhône-Alpes saisonculturelledelagrandcroix@agence-cloee.fr

English :

Soirée chanson française: 2 top bands from the Loire (42) region!

German :

Französischer Chanson-Abend: 2 Top-Bands aus dem Departement Loire (42)!

Italiano :

Una serata di chanson francese: 2 gruppi leader della regione della Loira (42)!

Espanol :

Una velada de chanson francesa: ¡2 grupos punteros de la región del Loira (42)!

L’événement Concert Tit’Nassels + Alkabaya La Grand-Croix a été mis à jour le 2025-02-17 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès