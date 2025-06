Concert Tito Nabat Saumur 6 août 2025 07:00

Maine-et-Loire

Concert Tito Nabat Rue Molière Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-06

fin : 2025-08-06

Date(s) :

2025-08-06

Un mélange savoureux de swing manouche, de chanson française et d’humour décalé Tito Nabat bouscule les codes et vous embarque dans un concert aussi drôle que virtuose.

Une belle surprise, à ne surtout pas manquer !

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 6 août 2025

Horaires de représentation le mercredi de 20h30 à 22h45. .

Rue Molière

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

English :

A delicious blend of gypsy swing, French chanson and quirky humor: Tito Nabat shakes up the codes and takes you on a concert as funny as it is virtuoso.

German :

Eine köstliche Mischung aus Gypsy-Swing, französischem Chanson und schrägem Humor: Tito Nabat sprengt die Codes und nimmt Sie mit auf ein ebenso witziges wie virtuoses Konzert.

Italiano :

Una deliziosa miscela di swing gitano, chanson francese e umorismo eccentrico, Tito Nabat scuote le cose e vi porta in un concerto tanto divertente quanto virtuoso.

Espanol :

Una deliciosa mezcla de swing gitano, chanson francesa y humor estrafalario, Tito Nabat agita las cosas y te lleva a un concierto tan divertido como virtuoso.

