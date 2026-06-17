Concert TMNP Crachat Saint-Martin-le-Pin

Saint-Martin-le-Pin

Concert TMNP

Crachat 11 chemin de la voie romaine Saint-Martin-le-Pin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Restauration sur place à partir de 19h et musique à partir de 21h. En soutien pour le sauvetage les soins et le placement d’animaux. .

Crachat 11 chemin de la voie romaine Saint-Martin-le-Pin 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine associationattis24@gmail.com

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English : Concert TMNP

L’événement Concert TMNP Saint-Martin-le-Pin a été mis à jour le 2026-06-17 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin