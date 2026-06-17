Concert TMNP Crachat Saint-Martin-le-Pin
Concert TMNP Crachat Saint-Martin-le-Pin vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Martin-le-Pin
Concert TMNP
Crachat 11 chemin de la voie romaine Saint-Martin-le-Pin Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Restauration sur place à partir de 19h et musique à partir de 21h. En soutien pour le sauvetage les soins et le placement d’animaux. .
Crachat 11 chemin de la voie romaine Saint-Martin-le-Pin 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine associationattis24@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert TMNP
L’événement Concert TMNP Saint-Martin-le-Pin a été mis à jour le 2026-06-17 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin