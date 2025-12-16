Concert Tô Orphée sans frein Raisin & Bulles La Rochelle

Concert Tô Orphée sans frein

Raisin & Bulles 79 avenue Emile Normandin La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

TÔ_ORPHÉE SANS FREIN, électro pop et poétique, est un concert solo unique en son genre.

.

Raisin & Bulles 79 avenue Emile Normandin La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Concert Tô Orphée sans frein

TÔ_ORPHÉE SANS FREIN, electro pop and poetic, is a unique solo concert.

L’événement Concert Tô Orphée sans frein La Rochelle a été mis à jour le 2025-12-13 par Nous La Rochelle