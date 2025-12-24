Concert Tom Bird, Place d’Arçon Pontarlier
Concert Tom Bird, Place d’Arçon Pontarlier vendredi 13 février 2026.
Concert Tom Bird
Place d’Arçon Musée Municipal Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 20:00:00
fin : 2026-02-13 22:00:00
Date(s) :
2026-02-13
Organisé par le Musée municipal de Pontarlier.
Auteur compositeur, Tom Bird, vous emporte dans son univers musical. De l’humour à la tendresse, des sonorités folks au harmonies vocales, venez à sa rencontre pour faire de chaque jour un dimanche, enfiler un pull moelleux […] et profiter de la beauté des jours ordinaires . Pour tous. Réservation indispensable. .
Place d’Arçon Musée Municipal Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 musee@ville-pontarlier.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Tom Bird
L’événement Concert Tom Bird Pontarlier a été mis à jour le 2025-12-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS