Concert Tom Bird, Place d’Arçon Pontarlier

Concert Tom Bird

Place d'Arçon Musée Municipal Pontarlier Doubs

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13 22:00:00

2026-02-13

Organisé par le Musée municipal de Pontarlier.

Auteur compositeur, Tom Bird, vous emporte dans son univers musical. De l’humour à la tendresse, des sonorités folks au harmonies vocales, venez à sa rencontre pour faire de chaque jour un dimanche, enfiler un pull moelleux […] et profiter de la beauté des jours ordinaires . Pour tous. Réservation indispensable. .

Place d’Arçon Musée Municipal Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 musee@ville-pontarlier.com

