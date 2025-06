Concert Tom Frager Royan 11 juillet 2025 21:30

Charente-Maritime

Concert Tom Frager Espalande Kerimel de Kerveno Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 21:30:00

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

Tom Frager, auteur-compositeur à la voix douce, mêle pop, reggae et surf music. Révélé par Lady Melody , il séduit le public avec ses titres feel good et

son énergie en live.

.

Espalande Kerimel de Kerveno

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56 pole-animation@mairie-royan.fr

English :

Soft-spoken songwriter Tom Frager blends pop, reggae and surf music. Revealed by « Lady Melody », he seduces audiences with his feel-good songs and

his live energy.

German :

Tom Frager, ein Songwriter mit sanfter Stimme, vermischt Pop, Reggae und Surfmusik. Er wurde durch « Lady Melody » bekannt und verführt das Publikum mit seinen Feelgood-Titeln und

seiner Live-Energie.

Italiano :

Tom Frager è un cantautore dalla voce dolce che fonde pop, reggae e surf music. Rivelato da « Lady Melody », ha conquistato il pubblico con le sue canzoni e la sua energia dal vivo

la sua energia dal vivo.

Espanol :

Tom Frager es un cantautor de voz suave que mezcla pop, reggae y música surf. Revelado por « Lady Melody », se ha ganado al público con sus canciones feel-good y

y su energía en directo.

L’événement Concert Tom Frager Royan a été mis à jour le 2025-06-16 par Mairie de Royan