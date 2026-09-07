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AGENDA · Blotzheim

Concert – Tom Leeb Blotzheim

samedi 17 octobre 2026 · Blotzheim

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
777 Allée du Casino
Ville
68730 Blotzheim
Département
Haut-Rhin
Tarif

Blotzheim

Concert – Tom Leeb

777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17 22:30:00

Date(s) :
2026-10-17

Tom Leeb est un artiste polyvalent qui a su rapidement se faire un nom en France grâce à son style folk moderne. Son single à succès, « Are We Too Late », a accumulé plusieurs millions de streams et l’a propulsé sur le devant de la scène.

Alors que son tout nouvel album, « Bedrock » , est sorti le 6 décembre 2024, plusieurs singles déjà révélés, dont « Wherever Leads the Road » et « Brothers », ont totalisé plus de 349 000 streams à ce jour. L’album, véritable mélange de rock, blues, pop et folk, est influencé par ses années passées aux États-Unis et témoigne de la richesse de ses inspirations musicales.   .

777 Allée du Casino Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 57 77  accueil-blotzheim@groupebarriere.com

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English :

L’événement Concert – Tom Leeb Blotzheim a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue

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