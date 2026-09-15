Concert : Tom Leeb Casino Barrière Deauville Deauville
samedi 26 juin 2027 · Casino Barrière Deauville · Deauville
Informations pratiques
Deauville
Concert : Tom Leeb
Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-26 21:00:00
fin : 2027-06-26
Date(s) :
2027-06-26
Plusieurs singles déjà révélés, dont « Wherever Leads the Road » et « Brothers », ont totalisé plus de 349 000 streams à ce jour. L’album, véritable mélange de rock, blues, pop et folk, est influencé par ses années passées aux aux États-Unis et témoigne de la richesse de ses inspirations musicales.
Tom Leeb est un artiste polyvalent qui a su rapidement se faire un nom en France grâce à son style folk moderne. Son single à succès, « Are We Too Late », a accumulé plusieurs millions de streams et l’a propulsé sur le devant de la scène.
Alors que son tout nouvel album, « Bedrock » , est sorti le 6 décembre 2024, plusieurs singles déjà révélés, dont « Wherever Leads the Road » et « Brothers », ont totalisé plus de 349 000 streams à ce jour. L’album, véritable mélange de rock, blues, pop et folk, est influencé par ses années passées aux États-Unis et témoigne de la richesse de ses inspirations musicales. .
Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 31 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert : Tom Leeb
Several singles have already been released, including “Wherever Leads the Road” and “Brothers”, which have racked up over 349,000 streams to date. The album, a true blend of rock, blues, pop and folk, is influenced by his years spent in the United States and reflects the richness of his musical i…
L’événement Concert : Tom Leeb Deauville a été mis à jour le 2026-09-04 par OT SPL Deauville
À voir aussi à Deauville (Calvados)
- Vente aux enchères de chevaux de trot Vente Mixte de septembre Arqana Deauville 15 septembre 2026
- Les rendez-vous des Friendciscaines La Fabrique de Patrimoines en Normandie Deauville 15 septembre 2026
- Journées Européennes du patrimoine Visites patrimoniales des Franciscaines Deauville 19 septembre 2026
- 5 ans des Franciscaines Le grand atelier des Franciscaines Deauville 19 septembre 2026
- Atelier en autonomie : le grand atelier des Franciscaines, Les Franciscaines, Deauville 19 septembre 2026