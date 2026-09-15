Concert : Tom Leeb Casino Barrière Deauville Deauville

Informations pratiques

Deauville

Concert : Tom Leeb

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-26 21:00:00

fin : 2027-06-26

Date(s) :

2027-06-26

Plusieurs singles déjà révélés, dont « Wherever Leads the Road » et « Brothers », ont totalisé plus de 349 000 streams à ce jour. L’album, véritable mélange de rock, blues, pop et folk, est influencé par ses années passées aux aux États-Unis et témoigne de la richesse de ses inspirations musicales.

Tom Leeb est un artiste polyvalent qui a su rapidement se faire un nom en France grâce à son style folk moderne. Son single à succès, « Are We Too Late », a accumulé plusieurs millions de streams et l’a propulsé sur le devant de la scène.

Alors que son tout nouvel album, « Bedrock » , est sorti le 6 décembre 2024, plusieurs singles déjà révélés, dont « Wherever Leads the Road » et « Brothers », ont totalisé plus de 349 000 streams à ce jour. L’album, véritable mélange de rock, blues, pop et folk, est influencé par ses années passées aux États-Unis et témoigne de la richesse de ses inspirations musicales. .

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 31 14

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English : Concert : Tom Leeb

Several singles have already been released, including “Wherever Leads the Road” and “Brothers”, which have racked up over 349,000 streams to date. The album, a true blend of rock, blues, pop and folk, is influenced by his years spent in the United States and reflects the richness of his musical i…

L’événement Concert : Tom Leeb Deauville a été mis à jour le 2026-09-04 par OT SPL Deauville