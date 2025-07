Concert TOMA SIDIBE Ailly-sur-Somme

Concert TOMA SIDIBE Ailly-sur-Somme vendredi 11 juillet 2025.

Tarif : 5€

5

Tarif unique

Début : 2025-07-11 19:00:00

fin : 2025-07-11

2025-07-11

Vendredi 11 juillet / 5€ / Bar sur place

Ouverture des portes (salle) à 19h00 / concert à 20h

TOMA SIDIBE présente DAKAN

Toma est né plusieurs fois, une première en Côte d’Ivoire en 1973, une seconde à Amiens où il a passé son enfance et s’est ouvert à la musique en apprenant à jouer de la batterie.

Il nait une troisième fois à l’adolescence quand il trouve son pays d’adoption, le Mali. Là il apprend la langue mandingue bamanan (bambara) et Séga Sidibé, maître de djembé, lui enseigne les rythmes d’Afrique de l’Ouest et lui donne son nom.

A califourchon entre deux hémisphères ; sa parole est en permanence nourrie par les images et les langages collectés au cours de ses voyages à travers le monde. Les résonances des sonorités et des mots de son Afrique natale constituant toujours une boussole instinctive.

Dakan signifie destin en bambara.

Sur scène, les textes en français, bambara ou nouchi sont propulsés par des rythmes et des sonorités inspirées des musiques afro-urbaines actuelles dans

lesquels je baigne au quotidien tel que l’Afro-beat, l’amapiano, le coupé-décalé ou l’afro-trap.

Cette volonté de m’appuyer sur des musiques actuelles exprime mon envie d’être en adéquation avec l’époque pour mieux partager mes histoires avec

les différentes générations à qui je m’adresse.

Avec ce nouveau projet, on vous donne rendez-vous dans le maquis, celui où l’on fait la fête et celui ou l’on résiste à l’oppression. On vous invite à partager notre enjaillement-militant, là où le corps pense et l’esprit danse !

Dakan est maintenant à vous, je souhaite que son destin soit lié au vôtre et qu’il puisse faire pétiller celui d’auditeurs innombrables à travers le monde !

La terrasse (à l’ombre) est ouverte dès 15h du mercredi au dimanche

Une carte variée de boissons fraiches est disponible

Ailly-sur-Somme 80470 Somme Hauts-de-France

