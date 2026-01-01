Concert TOMAWAX Hérisson Social Club Hérisson
Le Hérisson Social Club à Hérisson vous propose un concert piano voix slam improvisé, le mardi 20 janvier à 19h.
Participation libre au chapeau. Ouverture dès 18h.
Hérisson Social Club 3, rue Gambetta Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 09 72 info@herissonsocialclub.fr
English :
The Hérisson Social Club in Hérisson invites you to an improvised slam piano-voice concert on Tuesday January 20 at 7pm.
Free participation. Opening at 6pm.
