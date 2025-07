Concert Tomi Marx Solo Le Chat Pline Thiviers

Un univers à la croisée des mélodies françaises et des saturations électriques.

À travers des compositions aux envolées psychédéliques et aux mélodies rêveuses, Tomi Marx explore les contrastes d’une génération partagée entre idéal et réalité.

Son univers sonore se situe à la croisée des mélodies françaises et des saturations électriques et intenses venues d’outre-Atlantique.

Le tout influencé par la musique des jeux vidéo de son enfance. .

Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 53 21 90 07 lechatpline.cafe@yahoo.com

English : Concert Tomi Marx Solo

A universe at the crossroads of French melodies and electric saturation.

German : Concert Tomi Marx Solo

Ein Universum an der Schnittstelle zwischen französischen Melodien und elektrischen Saturationen.

Italiano :

Un mondo in cui le melodie francesi incontrano la saturazione elettrica.

Espanol : Concert Tomi Marx Solo

Un mundo donde las melodías francesas se encuentran con la saturación eléctrica.

