Concert Tomko trio Châteauroux
Concert Tomko trio Châteauroux jeudi 2 octobre 2025.
Concert Tomko trio
Début : 2025-10-02 20:00:00
fin : 2025-10-02 23:00:00
2025-10-02
Le groupe Tomko Trio est en concert au Quai de Belle Isle pour une soirée Cool Jazz !
Cool jazz en trio avec:
TOMKO: Chant/Sax Benoit Ribière: Orgue Hammond Jean Pierre Joffres: Batterie .
7 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 18 14
English :
The Tomko Trio is in concert at Quai de Belle Isle for an evening of Cool Jazz!
German :
Die Band Tomko Trio tritt im Quai de Belle Isle für einen Cool Jazz Abend auf!
Italiano :
Il Tomko Trio è in concerto al Quai de Belle Isle per una serata di Cool Jazz!
Espanol :
El Tomko Trio se presenta en concierto en el Quai de Belle Isle para una velada de Cool Jazz
L’événement Concert Tomko trio Châteauroux a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Châteauroux Berry Tourisme