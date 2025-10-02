Concert Tomko trio Châteauroux

Concert Tomko trio

Concert Tomko trio Châteauroux jeudi 2 octobre 2025.

Concert Tomko trio

7 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02 20:00:00
fin : 2025-10-02 23:00:00

Date(s) :
2025-10-02

Le groupe Tomko Trio est en concert au Quai de Belle Isle pour une soirée Cool Jazz !
Cool jazz en trio avec:
TOMKO: Chant/Sax Benoit Ribière: Orgue Hammond Jean Pierre Joffres: Batterie   .

7 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 18 14 

English :

The Tomko Trio is in concert at Quai de Belle Isle for an evening of Cool Jazz!

German :

Die Band Tomko Trio tritt im Quai de Belle Isle für einen Cool Jazz Abend auf!

Italiano :

Il Tomko Trio è in concerto al Quai de Belle Isle per una serata di Cool Jazz!

Espanol :

El Tomko Trio se presenta en concierto en el Quai de Belle Isle para una velada de Cool Jazz

L’événement Concert Tomko trio Châteauroux a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Châteauroux Berry Tourisme