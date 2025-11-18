Concert Tomohiro Maeda Chartres
Concert Tomohiro Maeda
10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir
Début : Mardi 2025-11-18 20:00:00
fin : 2025-11-18 21:30:00
2025-11-18
Né à Osaka, Tomohiro Maeda, guitariste, arrangeur et compositeur, fait voyager sa musique entre le Japon et la France.
Il se produira en concert au OFF aux côtés de Thierry Tardieux et Patrick Hoarau, ancien professeur du Conservatoire dans la ville chère à son coeur, qui lui a inspiré inspiré l’une de ses musiques. Première partie Peeve One, guitare voix (ancienne élève du Conservatoire) .
English :
Born in Osaka, Tomohiro Maeda is a guitarist, arranger and composer whose music travels between Japan and France.
German :
Der in Osaka geborene Gitarrist, Arrangeur und Komponist Tomohiro Maeda lässt seine Musik zwischen Japan und Frankreich hin und her reisen.
Italiano :
Nato a Osaka, Tomohiro Maeda è un chitarrista, arrangiatore e compositore la cui musica viaggia tra il Giappone e la Francia.
Espanol :
Nacido en Osaka, Tomohiro Maeda es un guitarrista, arreglista y compositor cuya música viaja entre Japón y Francia.
