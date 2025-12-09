CONCERT TON PIANO DANSE TOUJOURS Mèze

CONCERT TON PIANO DANSE TOUJOURS

Hommage à Michel Berger par Jean-Marc Sauvagnargues

Hommage à Michel Berger par Jean-Marc SauvagnarguesMichel Berger fait partie de la bande originale de nos vies. Le batteur des Fatals Picards nous fait (re)découvrir l’œuvre de son idole absolue, monument de la chanson qui nous a quitté il y a presque 30 ans.Après son album Ton piano danse toujours , Jean-Marc joue au piano et chante les chansons de Berger et, à travers elles, nous raconte les différents moments de la carrière et de la vie de Michel. Une histoire, ou l’on découvre l’interprète, l’auteur, le compositeur mais aussi où l’on fait connaissance avec l’homme qu’était cet immense et incontournable artiste de la chanson française.Un moment unique, intemporel pour replonger dans l’univers musical d’un immense artiste.photo © A. Moussy .

Tribute to Michel Berger by Jean-Marc Sauvagnargues

