UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Chabanne

Concert Ton Zinc La Chabanne

vendredi 14 août 2026 · La Chabanne

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Le Quer
Ville
03250 La Chabanne
Département
Allier
Tarif

La Chabanne

Concert Ton Zinc

Le Quer La Chabanne Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14 21:00:00

Date(s) :
2026-08-14

CONCERT TON ZINC
L’enfant Terrible de la Chanson Française
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Le Quer La Chabanne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 12 26 18  contact@ecolieudesherbesfolles.fr

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English :

TON ZINC CONCERT
The Enfant Terrible of French Music

L’événement Concert Ton Zinc La Chabanne a été mis à jour le 2026-07-31 par Vichy Destinations