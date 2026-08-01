AGENDA · La Chabanne
Concert Ton Zinc La Chabanne
vendredi 14 août 2026 · La Chabanne
Informations pratiques
La Chabanne
Concert Ton Zinc
Le Quer La Chabanne Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14 21:00:00
Date(s) :
2026-08-14
CONCERT TON ZINC
L’enfant Terrible de la Chanson Française
.
Le Quer La Chabanne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 12 26 18 contact@ecolieudesherbesfolles.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
TON ZINC CONCERT
The Enfant Terrible of French Music
L’événement Concert Ton Zinc La Chabanne a été mis à jour le 2026-07-31 par Vichy Destinations