Concert Tonatiuh trio Saint-Médard

Concert Tonatiuh trio Saint-Médard vendredi 21 novembre 2025.

Concert Tonatiuh trio

Saint-Médard Lot

Tarif : – – 5 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Un voyage musical aux couleurs latinos

Le Trio Tonatiuh se compose de deux musiciens mexicains et d’une violoncelliste française

Un voyage musical aux couleurs latinos

Le Trio Tonatiuh se compose de deux musiciens mexicains et d’une violoncelliste française. La richesse de leur rencontre va cependant au-delà de la culture. C’est aussi leurs parcours de musicien qui les différencient du classique en passant par le jazz, le baroque, la musique populaire mexicaine, le répertoire afro-latino-américain. Leurs harmonisations et arrangements musicaux de grands compositeurs mexicains ou argentins empruntent des couleurs typiques issues du piano-jazz, des rythmes de percussions latino-américaines ou la beauté atemporelle des mélodies classiques, ou encore le toucher baroque du violoncelle. La poésie et la beauté de la langue espagnole habillent le tout pour un résultat à fleur de peau qui fera tantôt vibrer d’émotion, tantôt se balancer sur de joyeuses envolées. .

Saint-Médard 46150 Lot Occitanie

English :

A musical voyage in Latin colors

Trio Tonatiuh is made up of two Mexican musicians and a French cellist

German :

Eine musikalische Reise mit lateinamerikanischen Farben

Das Trio Tonatiuh besteht aus zwei mexikanischen Musikern und einer französischen Cellistin

Italiano :

Un viaggio musicale dal sapore latino

Il Trio Tonatiuh è composto da due musicisti messicani e da un violoncellista francese

Espanol :

Un viaje musical con sabor latino

El Trío Tonatiuh está formado por dos músicos mexicanos y un violonchelista francés

L’événement Concert Tonatiuh trio Saint-Médard a été mis à jour le 2025-09-14 par OT Cahors Vallée du Lot