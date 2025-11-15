Concert Too Many Zooz + Caminantes + Love & Fuck System Diff’art Parthenay
Concert Too Many Zooz + Caminantes + Love & Fuck System Diff’art Parthenay samedi 15 novembre 2025.
Concert Too Many Zooz + Caminantes + Love & Fuck System
Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
TOO MANY ZOOZ
Le trio new-yorkais phare du mouvement Brass House , s’est imposé avec une musique instrumentale électrisante, fusionnant jazz avant-gardiste, EDM, punk rock et diverses influences pour créer un style unique et survolté. Révélés en 2013 dans le métro de New York, ces musiciens de rue sont rapidement devenus une sensation virale. Aujourd’hui, Too Many Zooz est un phénomène international, jouant aux côtés de Beyoncé, enchaînant les tournées.
CAMINANTES
Pour ouvrir la soirée et vous mettre en jambe, nous aurons le plaisir d’accueillir les 4 membres (basse, batterie, clavier, chant) du jeune groupe Caminantes et leur “Hip-Hop Groovy Deter”, mélange d’inspiration Hip-Hop, jazzy et punk.
LOVE & FUCK SYSTEM
Si vous êtes encore debouts après le passage des TMZ, on vous promet un after en lévitation avec les locaux du L&F System ! Electro-punk déchaîné, ambiance barrée. .
Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46 contact@sallediffart.com
English : Concert Too Many Zooz + Caminantes + Love & Fuck System
German : Concert Too Many Zooz + Caminantes + Love & Fuck System
Italiano :
Espanol : Concert Too Many Zooz + Caminantes + Love & Fuck System
L’événement Concert Too Many Zooz + Caminantes + Love & Fuck System Parthenay a été mis à jour le 2025-09-19 par CC Parthenay Gâtine