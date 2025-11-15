Concert Too Many Zooz + Caminantes + Love & Fuck System Diff’art Parthenay

Concert Too Many Zooz + Caminantes + Love & Fuck System Diff’art Parthenay samedi 15 novembre 2025.

Concert Too Many Zooz + Caminantes + Love & Fuck System

Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

TOO MANY ZOOZ

Le trio new-yorkais phare du mouvement Brass House , s’est imposé avec une musique instrumentale électrisante, fusionnant jazz avant-gardiste, EDM, punk rock et diverses influences pour créer un style unique et survolté. Révélés en 2013 dans le métro de New York, ces musiciens de rue sont rapidement devenus une sensation virale. Aujourd’hui, Too Many Zooz est un phénomène international, jouant aux côtés de Beyoncé, enchaînant les tournées.

CAMINANTES

Pour ouvrir la soirée et vous mettre en jambe, nous aurons le plaisir d’accueillir les 4 membres (basse, batterie, clavier, chant) du jeune groupe Caminantes et leur “Hip-Hop Groovy Deter”, mélange d’inspiration Hip-Hop, jazzy et punk.

LOVE & FUCK SYSTEM

Si vous êtes encore debouts après le passage des TMZ, on vous promet un after en lévitation avec les locaux du L&F System ! Electro-punk déchaîné, ambiance barrée. .

Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46 contact@sallediffart.com

English : Concert Too Many Zooz + Caminantes + Love & Fuck System

German : Concert Too Many Zooz + Caminantes + Love & Fuck System

Italiano :

Espanol : Concert Too Many Zooz + Caminantes + Love & Fuck System

L’événement Concert Too Many Zooz + Caminantes + Love & Fuck System Parthenay a été mis à jour le 2025-09-19 par CC Parthenay Gâtine