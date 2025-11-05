Concert tôt... Art lyrique Chartreuse Saint-André Bordeaux

Concert tôt… Art lyrique Mercredi 5 novembre, 19h00 Chartreuse Saint-André Gironde

Tarif normal 10€ ; tarif adhérent & groupe 8€ ; tarif carte jeune 5€

Début : 2025-11-05T19:00:00 – 2025-11-05T20:00:00

Fin : 2025-11-05T19:00:00 – 2025-11-05T20:00:00

Duo piano voix avec Irina Stopina, soprano et Françoise Larrat, piano

Chartreuse Saint-André 198 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine

