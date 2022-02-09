Concert tôt… Duo des Bois Mairie de Quartier Bordeaux

Concert tôt… Duo des Bois 9 et 10 février 2022 Mairie de Quartier Gironde

Tarif 10€

Début : 2022-02-09T19:00:00 – 2022-02-09T20:00:00

Fin : 2022-02-10T14:15:00 – 2022-02-10T15:15:00

Avec Hélène Girbal (flûte) et Pier Francesco d’Agata (guitare)

Programme : A leur répertoire figurent, entre autres, des compositeurs actuels et du XXe siècle (Bela Bartok ; Maurice Ravel ; Jacques Ibert ; Astor Piazzolla ; Laurent Boutros ; Alan Thomas)

Mercredi 19h Chartreuse Saint-André à Caudéran

Jeudi 14h15 Salle Simone Signoret à Cenon

Mairie de Quartier bordeaux caudéran Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.polifoniael.org/les-places-de-concert »}, {« type »: « email », « value »: « polifonia@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556868594 »}]

Polifonia Eliane Lavail