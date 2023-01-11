Concert tôt… duo Odessa Médiathèque La Source Le Bouscat

Concert tôt… duo Odessa 11 et 12 janvier 2023 Médiathèque La Source Gironde

Tarif normal : 10€ / Tarif réduit : 8€ / Carte jeune – pass culture : 5€

Début : 2023-01-11T19:00:00 – 2023-01-11T20:00:00

Fin : 2023-01-12T14:15:00 – 2023-01-12T15:15:00

Avec Jérôme Brajtman (guitare) et Rémi Delangle (clarinette)

Mercredi 19h : Médiathèque La Source au Bouscat

Jeudi 14h15 : espace Simone Signoret à Cenon

Médiathèque La Source Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

Polifonia Eliane Lavail