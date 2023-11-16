Concert tôt… duo piano voix / CENON Salle Simone Signoret Cenon

Tarif normal : 10€ / Tarif réduit : 8€ / Carte Jeune : 5€

Début : 2023-11-16T14:15:00 – 2023-11-16T15:15:00

Fin : 2023-11-16T14:15:00 – 2023-11-16T15:15:00

Avec Léa Frouté (soprane) et Nicolas Contamine (piano)

Salle Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Polifonia Eliane Lavail