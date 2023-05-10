Concert tôt… DuOdyssée Mairie de Quartier Bordeaux

Concert tôt… DuOdyssée 10 et 11 mai 2023 Mairie de Quartier Gironde

Tarif normal : 10€ / Tarif adhérent : 8€ / Carte Jeune et pass Culture : 5€

Début : 2023-05-10T19:00:00 – 2023-05-10T20:00:00

Fin : 2023-05-11T14:15:00 – 2023-05-11T15:15:00

Avec Yara Kasti, soprane et Yvan Foucher, piano

Programme : Récital de chansons françaises… Un voyage autour d’airs d’opéras (de Georges Bizet, Jules Massenet…), mélodies entêtantes (de Camille Saint-Saëns, Claude Debussy, Frédéric Chopin…) ou encore chansons intemporelles d’Edith Piaf, Andrew Lloyd Webber…

Mercredi 10 mai : Mairie de Quartier à Caudéran

Jeudi 11 mai : Espace Simone Signoret à Cenon

Mairie de Quartier bordeaux caudéran Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « polifonia@wanadoo.fr »}]

Polifonia Eliane Lavail