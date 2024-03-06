Concert tôt… piano voix (basse) Médiathèque La Source Le Bouscat

Concert tôt… piano voix (basse) Mercredi 6 mars 2024, 19h00 Médiathèque La Source Gironde

Tarif normal : 10€ / Tarif réduit : 8€ / Carte Jeune : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2024-03-06T19:00:00 – 2024-03-06T20:00:00
Fin : 2024-03-06T19:00:00 – 2024-03-06T20:00:00

Avec Andoni Etcharren (basse) et Qiaochu Li (piano)
Médiathèque La Source Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.polifoniael.org/les-places-de-concert »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556868594 »}, {« type »: « email », « value »: « polifonia.contact@gmail.com »}]
Polifonia Eliane Lavail