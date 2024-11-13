Concert tôt… Quatuor Caluna Chartreuse Saint-André Bordeaux

Concert tôt… Quatuor Caluna Mercredi 13 novembre 2024, 19h00 Chartreuse Saint-André Gironde

Tarif plein : 10€

Tarif adhérent : 8€

Début : 2024-11-13T19:00:00 – 2024-11-13T20:00:00

Fin : 2024-11-13T19:00:00 – 2024-11-13T20:00:00

Musique du monde avec le quatuor Caluna de Julie Mathevet. Egalement Guillaume Vallot (contrebasse), Camille Raibaud (mandoline), Julien Estèves (bouzouki)

Chartreuse Saint-André 198 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine

Musique du monde avec le quatuor Caluna de Julie Mathevet concert musique

Polifonia Eliane Lavail