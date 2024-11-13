Concert tôt… Quatuor Caluna Chartreuse Saint-André Bordeaux
Tarif plein : 10€
Tarif adhérent : 8€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2024-11-13T19:00:00 – 2024-11-13T20:00:00
Fin : 2024-11-13T19:00:00 – 2024-11-13T20:00:00
Musique du monde avec le quatuor Caluna de Julie Mathevet. Egalement Guillaume Vallot (contrebasse), Camille Raibaud (mandoline), Julien Estèves (bouzouki)
Chartreuse Saint-André 198 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine
Musique du monde avec le quatuor Caluna de Julie Mathevet concert musique
Polifonia Eliane Lavail