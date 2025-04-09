Concert tôt… Satie, le clown et la prière Médiathèque La Source Le Bouscat

Concert tôt… Satie, le clown et la prière Médiathèque La Source Le Bouscat mercredi 9 avril 2025.

Concert tôt… Satie, le clown et la prière Mercredi 9 avril, 19h00 Médiathèque La Source Gironde

Tarif plein : 10€

Tarif adhérent : 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-04-09T19:00:00 – 2025-04-09T20:00:00

Fin : 2025-04-09T19:00:00 – 2025-04-09T20:00:00

Spectacle musical avec France Desneulin (piano), Léa Frouté (chant) et Gérard Laurent (comédien)

Médiathèque La Source Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.polifoniael.org/les-places-de-concert »}]

Spectacle musical avec France Desneulin (piano), Léa Frouté (chant) et Gérard Laurent (comédien) concert musique

Polifonia Eliane Lavail