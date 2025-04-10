Concert tôt… Satie, le clown et la prière Salle Simone Signoret Cenon

Concert tôt… Satie, le clown et la prière Salle Simone Signoret Cenon jeudi 10 avril 2025.

Concert tôt… Satie, le clown et la prière Jeudi 10 avril, 14h15 Salle Simone Signoret Gironde

Tarif plein : 10€

Tarif adhérent : 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-04-10T14:15:00 – 2025-04-10T15:15:00

Fin : 2025-04-10T14:15:00 – 2025-04-10T15:15:00

Spectacle musical avec France Desneulin (piano), Léa Frouté (chant) et Gérard Laurent (comédien)

Salle Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.polifoniael.org/les-places-de-concert »}]

Spectacle musical avec France Desneulin (piano), Léa Frouté (chant) et Gérard Laurent (comédien) concert musique

Polifonia Eliane Lavail