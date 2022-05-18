Concert tôt… Yvonne la Nuit Mairie de Quartier Bordeaux

Concert tôt… Yvonne la Nuit 18 et 19 mai 2022 Mairie de Quartier Gironde

Tarif 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-05-18T19:00:00 – 2022-05-18T20:00:00

Fin : 2022-05-19T14:15:00 – 2022-05-19T15:15:00

Avec Guillemette Foucard

Yvonne La Nuit est une jeune femme à fleur de peau dont la voix pure et puissante vous immerge tout en finesse dans son univers profond et mystérieux.

Mercredi 19h Chartreuse Saint-André à Bordeaux Caudéran

Jeudi 14h15 Salle Simone Signoret à Cenon

Mairie de Quartier bordeaux caudéran Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.polifoniael.org/les-places-de-concert »}, {« type »: « email », « value »: « polifonia@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556868594 »}]

Polifonia Eliane Lavail