Concert tôt… Yvonne la Nuit Mairie de Quartier Bordeaux
Concert tôt… Yvonne la Nuit Mairie de Quartier Bordeaux mercredi 18 mai 2022.
Concert tôt… Yvonne la Nuit 18 et 19 mai 2022 Mairie de Quartier Gironde
Tarif 10€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2022-05-18T19:00:00 – 2022-05-18T20:00:00
Fin : 2022-05-19T14:15:00 – 2022-05-19T15:15:00
Avec Guillemette Foucard
Yvonne La Nuit est une jeune femme à fleur de peau dont la voix pure et puissante vous immerge tout en finesse dans son univers profond et mystérieux.
Mercredi 19h Chartreuse Saint-André à Bordeaux Caudéran
Jeudi 14h15 Salle Simone Signoret à Cenon
Mairie de Quartier bordeaux caudéran Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.polifoniael.org/les-places-de-concert »}, {« type »: « email », « value »: « polifonia@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556868594 »}]
Polifonia Eliane Lavail