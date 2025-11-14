Concert Totalement 80 Ateliers magiques de Dani Lary Barbières
Concert Totalement 80 Ateliers magiques de Dani Lary Barbières vendredi 14 novembre 2025.
Concert Totalement 80
Ateliers magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme
Tarif : 49.2 – 49.2 – 49.2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Retrouvez les plus célèbres artistes des années 80 aux millions d’albums vendus et tous dans le haut du TOP 50 !
.
Ateliers magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72
English :
Discover the most famous artists of the 80?s with millions of albums sold and all in the TOP 50!
German :
Hier finden Sie die berühmtesten Künstler der 80er Jahre mit Millionen verkaufter Alben und alle in den Top 50!
Italiano :
Incontra gli artisti più famosi degli anni ’80, con milioni di album venduti e tutti nella top 50!
Espanol :
Conoce a los artistas más famosos de los 80, con millones de álbumes vendidos y ¡todos en el top 50!
L’événement Concert Totalement 80 Barbières a été mis à jour le 2025-07-07 par Valence Romans Tourisme