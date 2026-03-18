Concert Totorro + DYG Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Concert Totorro + DYG

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 20:00:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Totorro

Les quatre amis de Totorro ont passé des heures et des heures ensemble à composer, et ça se sent ! Difficile à catégoriser, leur musique instrumentale s’apparente au math rock. Guitares acrobatiques, rythmes virevoltants et envolées instrumentales façonnent un son à la fois puissant et lumineux. Le groupe raconte ainsi des histoires sans parole, et nous promène entre breaks et riffs. Maîtres du crescendo et de l’explosion sonore, ils transforment chaque concert en une onde de choc électrique, où la technique rencontre la pure exaltation. Après Home Alone, leur premier album iconique du genre, puis Come to Mexico, encore plus fort, ils préparent la suite de l’histoire et reprennent la route en 2025 avec un nouvel album.

DYG

Né de la rencontre entre Khalil et Jonah, DYG sculpte un son brut et hypnotique, entraînant les corps dans des boucles instrumentales presque interminables. Le duo havrais fusionne l’énergie du rock à une approche bruitiste de la techno, créant en live une transe sous tension, minimaliste et millimétrée. Porté par un kick omniprésent et un accordage bien trop bas, ces derniers puisent dans La Jungle ou bien Maquina. Ils ressortent fraîchement d’une tournée suite à leur victoire du Tremplin Phénix Normandie.

Réservation obligatoire. .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

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English : Concert Totorro + DYG

L’événement Concert Totorro + DYG Le Havre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie