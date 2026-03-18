Concert Totorro + DYG Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre
Concert Totorro + DYG Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre mercredi 29 avril 2026.
Concert Totorro + DYG
Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 20:00:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Totorro
Les quatre amis de Totorro ont passé des heures et des heures ensemble à composer, et ça se sent ! Difficile à catégoriser, leur musique instrumentale s’apparente au math rock. Guitares acrobatiques, rythmes virevoltants et envolées instrumentales façonnent un son à la fois puissant et lumineux. Le groupe raconte ainsi des histoires sans parole, et nous promène entre breaks et riffs. Maîtres du crescendo et de l’explosion sonore, ils transforment chaque concert en une onde de choc électrique, où la technique rencontre la pure exaltation. Après Home Alone, leur premier album iconique du genre, puis Come to Mexico, encore plus fort, ils préparent la suite de l’histoire et reprennent la route en 2025 avec un nouvel album.
DYG
Né de la rencontre entre Khalil et Jonah, DYG sculpte un son brut et hypnotique, entraînant les corps dans des boucles instrumentales presque interminables. Le duo havrais fusionne l’énergie du rock à une approche bruitiste de la techno, créant en live une transe sous tension, minimaliste et millimétrée. Porté par un kick omniprésent et un accordage bien trop bas, ces derniers puisent dans La Jungle ou bien Maquina. Ils ressortent fraîchement d’une tournée suite à leur victoire du Tremplin Phénix Normandie.
Réservation obligatoire. .
Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Totorro + DYG
L’événement Concert Totorro + DYG Le Havre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie