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Concert eglise de toulouzette Toulouzette

Concert eglise de toulouzette Toulouzette

Concert eglise de toulouzette Toulouzette vendredi 5 juin 2026.

Lieu : eglise de toulouzette

Adresse : 945 rte de maisonnave 40250 toulouzette

Ville : 40250 Toulouzette

Département : Landes

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 0

Toulouzette

Concert

eglise de toulouzette 945 rte de maisonnave 40250 toulouzette Toulouzette Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05 22:00:00

Date(s) :
2026-06-05

Lous Amics Cantadous
Chœur d’hommes et chœur de femmes
Lous Amics Cantadous
Chœur d’hommes et chœur de femmes   .

eglise de toulouzette 945 rte de maisonnave 40250 toulouzette Toulouzette 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 67 74 54 

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English : Concert

Lous Amics Cantadous
Ch?ur d’hommes et ch?ur de femmes

L’événement Concert Toulouzette a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Terres de Chalosse

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