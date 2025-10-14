Concert Tour de chant pour petites et grandes oreilles Maison des Associations Médiathèque Dompaire

Maison des Associations Médiathèque 231 Rue du Cimetière Dompaire Vosges

Début : Mardi Mardi 2025-10-14 20:00:00

Concert dans le cadre des Rencontre avec par la médiathèque Départementale des Vosges

Tour de chant pour petites et grandes oreilles par la Cie Le pays de ma têteTout public

Maison des Associations Médiathèque 231 Rue du Cimetière Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 3 29 34 67 57 bibliotheque-dompaire@orange.fr

English :

Concert as part of the Rencontre avec program organized by the Médiathèque Départementale des Vosges

Tour de chant pour petites et grandes oreilles by Cie Le pays de ma tête

German :

Konzert im Rahmen der Rencontre avec par la médiathèque Départementale des Vosges

Tour de chant für kleine und große Ohren von der Cie Le pays de ma tête

Italiano :

Concerto nell’ambito della serie Rencontre avec organizzata dalla Biblioteca multimediale dipartimentale dei Vosgi

Tour de chant per grandi e piccini a cura della Cie Le pays de ma tête

Espanol :

Concierto en el marco del ciclo Rencontre avec organizado por la mediateca departamental de los Vosgos

Tour de chant para grandes y pequeños a cargo de la Cie Le pays de ma tête

