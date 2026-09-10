Concert « Tour du Monde » au lavoir de Domats, Lavoir de Domats, Domats

Informations pratiques

Concert « Tour du Monde » au lavoir de Domats Samedi 19 septembre, 16h00 Lavoir de Domats Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Duo Charlotte Maclet (violon) et Stefan Hadjiev (violoncelle) avec «Tour du monde »

Dans ce programme éclectique et plein de vie, le Duo Maclet-Hadjiev emmène les auditeurs du Brésil à l’Italie en passant par les Etats-Unis et la Bulgarie. Un véritable voyage dans la musique classique et populaire autour du monde

Lavoir de Domats 48.11273354378292, 3.0677918276038776 Domats 89150 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Duo Charlotte Maclet (violon) et Stefan Hadjiev (violoncelle) avec « Tour du monde »