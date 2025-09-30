Concert Tour du monde musical Salle des fêtes Prémilhat

Salle des fêtes 8 rue de l’église Prémilhat Allier

Tarif : – –

Début : 2025-09-30 19:30:00

fin : 2025-09-30

2025-09-30

Concert proposé par le Conservatoire André Messager de Montluçon. Concert des élèves des Orchestres d’Harmonie du Conservatoire montluçonnais

Salle des fêtes 8 rue de l’église Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 49

English :

Concert offered by the André Messager Conservatory in Montluçon. Concert by students of the Montluçonnais Conservatory Concert Band

German :

Konzert, das vom André-Messager-Konservatorium in Montluçon angeboten wird. Konzert der Schüler der Blasorchester des Konservatoriums von Montluçonnais

Italiano :

Concerto organizzato dal Conservatorio André Messager di Montluçon. Concerto degli studenti della Banda del Conservatorio di Montluçon

Espanol :

Concierto organizado por el Conservatorio André Messager de Montluçon. Concierto de los alumnos de la Banda de Conciertos del Conservatorio de Montluçon

