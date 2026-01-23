Concert TOURNESOL Église Notre-Dame Izel Vor La Forêt-Fouesnant
Concert TOURNESOL Église Notre-Dame Izel Vor La Forêt-Fouesnant samedi 28 février 2026.
Concert TOURNESOL
Église Notre-Dame Izel Vor 2 Rue de l’Église La Forêt-Fouesnant Finistère
Début : 2026-02-28 18:00:00
fin : 2026-02-28 19:30:00
2026-02-28
Concert de l’association quimpéroise TOURNESOL dirigée par Bernard KALONN
– Première partie, Chants Gospel et Africains par le groupe GOLDSPELL
– Deuxième partie, Requiem de Mozart et Sussmayer, revisité, par le choeur TOURNESOL .
Église Notre-Dame Izel Vor 2 Rue de l’Église La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 6 68 66 40 47
