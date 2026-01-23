Concert TOURNESOL Église Notre-Dame Izel Vor La Forêt-Fouesnant

Concert TOURNESOL

Église Notre-Dame Izel Vor 2 Rue de l’Église La Forêt-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 18:00:00

fin : 2026-02-28 19:30:00

Date(s) :

2026-02-28

Concert de l’association quimpéroise TOURNESOL dirigée par Bernard KALONN

– Première partie, Chants Gospel et Africains par le groupe GOLDSPELL

– Deuxième partie, Requiem de Mozart et Sussmayer, revisité, par le choeur TOURNESOL .

English : Concert TOURNESOL

