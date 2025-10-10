Concert | Tous au château Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes

Concert | Tous au château Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes samedi 13 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 15:00 – 17:00

Gratuit : oui En accès libre, dans la limite des places disponibles En famille

Les petites voix du cursus « Voix » du conservatoire de Nantes et de la Pré-Maîtrise de la cathédrale de Nantes offrent une promenade variée et lumineuse sur le thème de l’hiver et de Noël.Des chants traditionnels au répertoire sacré et classique, en passant par les berceuses et les musiques du monde, les voix claires et joyeuses des enfants s’inviteront tour à tour dans la cour, les salles et les recoins du château, reliant ainsi histoire et musique, architecture et acoustique, objets patrimoniaux et contes merveilleux. Pré-Maîtrise de la cathédrale de Nantes avec L. Steinmetz, cheffe de chœur: Petites voix du conservatoire de Nantes avec L. Leprêtre, cheffe de chœur. M.Durand, piano, viole, organetto

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/evenements/tous-au-chateau/