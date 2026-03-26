Concert Tous en Chansons Salle Fernand Pelloutier Châlons-en-Champagne

Concert Tous en Chansons

Salle Fernand Pelloutier 1 Place de Verdun Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11 22:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Tout public

L’association Tous en Chansons vous propose un concert de variétés françaises avec les DoRoSyThie et Kira.

Billetterie à l’Office de Tourisme.

Ouverture des portes à 20h. .

Salle Fernand Pelloutier 1 Place de Verdun Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 6 20 52 58 72

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English : Concert Tous en Chansons

L’événement Concert Tous en Chansons Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-03-23 par ADT de la Marne