Concert Tous en Chansons Salle Fernand Pelloutier Châlons-en-Champagne
Concert Tous en Chansons Salle Fernand Pelloutier Châlons-en-Champagne samedi 11 avril 2026.
Concert Tous en Chansons
Salle Fernand Pelloutier 1 Place de Verdun Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11 22:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Tout public
L’association Tous en Chansons vous propose un concert de variétés françaises avec les DoRoSyThie et Kira.
Billetterie à l’Office de Tourisme.
Ouverture des portes à 20h. .
Salle Fernand Pelloutier 1 Place de Verdun Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 6 20 52 58 72
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English : Concert Tous en Chansons
L’événement Concert Tous en Chansons Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-03-23 par ADT de la Marne
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