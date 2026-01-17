Concert tous en coeur pour le patrimoine Sepmes

Concert tous en coeur pour le patrimoine

Place de l’Église Sepmes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28 22:00:00

2026-03-28

Concert à 20h de chansons contemporaines (Jeanne Mas, Véronique Sanson, Edith Piaf, Niagara, etc).

Place de l’Église Sepmes 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 67 09 00 tousencoeur.bournan@gmail.com

English :

Concert at 8pm with contemporary songs (Jeanne Mas, Véronique Sanson, Edith Piaf, Niagara, etc.).

