Concert tous en coeur pour le patrimoine Sepmes

Place de l’Église Sepmes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28 22:00:00

Date(s) :
2026-03-28

Concert à 20h de chansons contemporaines (Jeanne Mas, Véronique Sanson, Edith Piaf, Niagara, etc).
Place de l’Église Sepmes 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 67 09 00  tousencoeur.bournan@gmail.com

English :

Concert at 8pm with contemporary songs (Jeanne Mas, Véronique Sanson, Edith Piaf, Niagara, etc.).

