Concert tous en coeur pour le patrimoine Sepmes samedi 28 mars 2026.
Place de l’Église Sepmes Indre-et-Loire
Gratuit
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28 22:00:00
2026-03-28
Concert à 20h de chansons contemporaines (Jeanne Mas, Véronique Sanson, Edith Piaf, Niagara, etc).
Place de l’Église Sepmes 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 67 09 00 tousencoeur.bournan@gmail.com
Concert at 8pm with contemporary songs (Jeanne Mas, Véronique Sanson, Edith Piaf, Niagara, etc.).
