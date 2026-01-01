Concert Tous en scène Basse contre basse rue de la Chartrie Bourgneuf
Concert Tous en scène Basse contre basse
rue de la Chartrie Salle Communale Associative de Bourgneuf Bourgneuf Charente-Maritime
Venez parcourir l’histoire de la basse racontée par la basse électrique et la contrebasse, à travers le répertoire de la viole de basse du XVIIe siècle jusqu’aux riffs de slap les plus funky !
rue de la Chartrie Salle Communale Associative de Bourgneuf Bourgneuf 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 07 37 conservatoire@agglo-larochelle.fr
English : Concert All on Stage Bass vs. Bass
Come and explore the history of the bass as told by the electric bass and double bass, from the repertoire of the 17th-century bass viol to the funkiest slap riffs!
