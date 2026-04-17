Montguyon

Concert Tous unis pour Octobre Rose

Salle Polyvalente Montguyon Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Concert par Génération David & Co au profit de la lutte contre le cancer

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Salle Polyvalente Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 99 17 64 amiemontguyon17@gmail.com

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English :

Concert by Génération David & Co in aid of the fight against cancer

L’événement Concert Tous unis pour Octobre Rose Montguyon a été mis à jour le 2026-04-17 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge