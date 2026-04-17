Concert Tous unis pour Octobre Rose Montguyon
Concert Tous unis pour Octobre Rose Montguyon samedi 10 octobre 2026.
Montguyon
Concert Tous unis pour Octobre Rose
Salle Polyvalente Montguyon Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Concert par Génération David & Co au profit de la lutte contre le cancer
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Salle Polyvalente Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 99 17 64 amiemontguyon17@gmail.com
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English :
Concert by Génération David & Co in aid of the fight against cancer
L’événement Concert Tous unis pour Octobre Rose Montguyon a été mis à jour le 2026-04-17 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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