Concert Tout Allant Vers Rue de la Libération Rupt-sur-Moselle

Concert Tout Allant Vers

Rue de la Libération Centre socio-culturel Rupt-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07 22:30:00

Date(s) :

2026-03-07

En première partie Ad’Line va chercher au fond d’elle-même les accords et les mots qui viennent panser nos plaies, elle nous prend dans ses bras comme elle prend sa guitare. C‘est un répertoire distillant un son folk rock à fleur de peau, de compos intimes en reprises très personnelles. 2ème partie: Tout Allant Vers est un groupe constitué de cinq musiciens qui composent et interprètent des titres originaux et énergiques, Tout Allant Vers c’est des chansons teintées de rock, de jazz manouche, de ska, de reggae dans une ambiance festive et joyeuse. Points de vente: Hello Asso, Pressing Clair et Net au Thillot et Bijouterie itinérante LorenziTout public

Rue de la Libération Centre socio-culturel Rupt-sur-Moselle 88360 Vosges Grand Est +33 6 74 02 15 06 scoparts.spectateurs@gmail.com

Opening act: Ad?Line reaches deep inside herself for the chords and words that heal our wounds, and takes us in her arms as she takes her guitar. Her repertoire distills a skin-deep folk/rock sound, from intimate compositions to highly personal covers. 2nd part: Tout Allant Vers is a group of five musicians who compose and perform original, energetic songs. Tout Allant Vers is songs tinged with rock, gypsy jazz, ska and reggae, in a festive, joyful atmosphere. Points of sale: Hello Asso, Pressing Clair et Net au Thillot and Bijouterie itinérante Lorenzi

L’événement Concert Tout Allant Vers Rupt-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-02-14 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES