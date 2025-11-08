Concert Tout public Les fouteurs de joie Bar-sur-Seine

L’Art en Seine Bar-sur-Seine Aube

Tarif : 29 Eur

29

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

L’Art en Seine vous propose de nouveaux spectacles pour la nouvelle saison 2025.

Nos Courses Folles

Ces cinq garçons aux rêves tannés par les ans ne démordent pas d’envie. Ils écrivent des chansons, les chantent et s’inventent des castelets pour les incarner.Le temps d’un spectacle, on prend le temps de gouter chaque instant, d’observer une pluie de sacs plastiques, de mettre un peu de légèreté dans nos idées noires, un peu de sérieux dans nos fanfaronnades. 29 .

L’Art en Seine Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 3 25 29 94 43 contact@tourisme-cotedesbar.com

