Concert Toxique !

Auditorium du Conservatoire 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-25

Toxique ! Danse, musique et engagement Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

2 représentations Vendredi 24 avril à 20h et Samedi 25 avril à 16h

Compagnie Kalopsia

Toxique ! est un cri muet qui traverse les corps. Avec cette création intense, la Compagnie Kalopsia explore les profondeurs de l’adolescence, là où les silences s’alourdissent et où naissent des blessures invisibles.

À la croisée de la danse contemporaine et urbaine, du théâtre, de la voix, de l’image et de la vidéo, cinq danseuses dessinent cinq fragments d’histoires, cinq états émotionnels, jusqu’à un final suspendu, chargé d’une puissante intensité.

Ancré dans une véritable démarche de prévention et de transmission, le spectacle se prolonge au-delà de la scène répétition ouverte à des lycéens, café pédagogique et exposition participative invitent au dialogue, à l’écoute et à l’éveil d’une conscience collective.

Avec

Elisa Seclet, Emeline Barretti, Sarah Faudot, Eva Baudrey, Marjorie Herminet, Cédric Godefroid (danse)

Julie Chamouton-Choulet (piano)

Sébastien Robert, Aliénor Blanc (violoncelle)

Margaux Lonchamp (voix)

Delphine Hézard (électronique)

Chorégraphie et mise en scène Valentine Hanzo & Elisa Seclet

Conception lumière, vidéo et mise en scène Eric Cordier

Réservation en ligne. .

Auditorium du Conservatoire 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80 evenement.conservatoire@agglo-montbeliard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Toxique !

L’événement Concert Toxique ! Montbéliard a été mis à jour le 2026-03-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD