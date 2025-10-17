Concert TPA Place Porte Coucou Salon-de-Provence

Concert TPA Place Porte Coucou Salon-de-Provence vendredi 17 octobre 2025.

Concert TPA

Vendredi 17 octobre 2025 de 21h à 23h30. Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Une soirée de découvertes musicales !

Le dispositif Aix’Qui ? organise des actions musicales à destination des jeunes du Pays d’Aix. Les concerts proposés se déroulent de manière itinérante sur le territoire. Et pour une soirée, l’itinérance se prolonge jusqu’au Pays salonais avec un arrêt programmé au Portail Coucou avec le groupe TPA.



Entrée libre portail-coucou.com .

Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

