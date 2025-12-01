Concert TPT CAUTERETS Cauterets

Concert TPT

CAUTERETS 3 Place Georges Clemenceau Cauterets Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-29 17:00:00

fin : 2025-12-29 19:00:00

2025-12-29

Fanfare TPT (Three Pieces of Trash) c’est une formation atypique, unique? , singulière et décalée, composée de trois types une Drum, un Sax baryton et un Trombone alto. En résumé, une musique douce pour tes oreilles grâce à des mélodies vire voltées et voluptueuses, portée par les vibrations bruts du caisson pour tes limites sensorielles .

Gratuit .

CAUTERETS 3 Place Georges Clemenceau Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 34

English :

Fanfare TPT (Three Pieces of Trash) is an atypical, unique , singular and offbeat band made up of three guys: a drum, a baritone sax and an alto trombone. In short, music that’s gentle on your ears, thanks to voluptuous, twirling melodies, and carried along by the raw vibrations of the chamber for your sensory limits.

