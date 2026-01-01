Concert trad de la chandeleur La Jimbr’tée Neuvy
Concert trad de la chandeleur
La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-01-31 21:00:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
TROJKA, c’est deux filles et un gars, qui, avec une flûte, une guitare, et un violon, arrangent et interprètent des morceaux de musique traditionnelle à danser de France et d’Irlande, en s’évadant parfois vers l’Europe de
.
La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 83 84 contact@jimbrtee.org
English :
TROJKA is two girls and a guy, who, with a flute, a guitar and a violin, arrange and perform traditional dance music from France and Ireland, sometimes escaping to the Europe of
