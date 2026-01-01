Concert Train Station ZAC du Mont de Magny Gisors

Concert Train Station

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Début : 2026-01-03 20:30:00

fin : 2026-01-03

2026-01-03

Pop/rock

Le groupe Train Station reprend les plus grands standards pop/rock des années 70, 80 et 90 pour faire vibrer le public. Ils ont un seul but en tête, vous divertir. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

