Concert Train Station ZAC du Mont de Magny Gisors samedi 3 janvier 2026.
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure
Début : 2026-01-03 20:30:00
2026-01-03
Pop/rock
Le groupe Train Station reprend les plus grands standards pop/rock des années 70, 80 et 90 pour faire vibrer le public. Ils ont un seul but en tête, vous divertir. .
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com
