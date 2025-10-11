Concert Traîne Bûche C2 Torcy

C2 24 avenue du 8 Mai 1945 Torcy Saône-et-Loire

Le 11 octobre à 20H30 un concert exceptionnel réunira la nouvelle génération de petits gars de Tintin Bazar qui font du bruit et les briscards de la musique, les Traîne Bûches, pour une soirée pleine de rock, de chants à reprendre en chœur, de bonne musique à écouter avec la banane, pour nous faire bouger dans la fosse ! .

C2 24 avenue du 8 Mai 1945 Torcy 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 30 48 24

